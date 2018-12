O município de Concórdia poderá sediar uma turma de formação de novos soldados da Polícia Militar de Santa Catarina. A informação é do comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar da região, Sérgio Vargas. Ele falou sobre isso, durante entrevista de avaliação do fim do ano na Rádio Aliança.

Conforme o tenente-coronel, o comando regional já protocolou essa intenção junto ao comando geral da PM. "Claro que há critérios que são levados em conta para a distribuição desses novos soldados, mas nós queremos que boa parte desses alunos fiquem na região", diz Vargas.

O Edital desse Concurso Público será publicado na próxima semana pelo novo Governo de Santa Catarina. O objetivo é completar os quadros da PM com mil novos agentes.