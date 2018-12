Com o preenchimento de dados atualizados em planilha de custos, definida ainda quando da assinatura do contrato, em 2014

Em cumprimento ao contrato de concessão do transporte coletivo de Concórdia, assinado ainda em 2014, a Administração Municipal atualizou os dados constantes na planilha de custos, que definem o valor da tarifa, que passará a ser de R$ 3,95, bem abaixo dos valores acima de R$ 4,50, solicitados pela empresa. Os valores alterados na planilha foram o diesel, salário de motoristas, benefícios, lubrificantes, além do chassi, que é o valor do bem, no caso, o ônibus.



Essa atualização de valores é feita a cada ano, por isso, ocorreu um reajuste em janeiro de 2018 e agora será feito outro em janeiro de 2019, de R$ 0,30. Diferentemente do que ocorreu em 2015, quando a planilha foi reajustada em março e também em novembro, totalizando 21,97% de reajuste na tarifa.



Lembrando que com a crise econômica instaurada na metade de 2018, quando os preços dos combustíveis dispararam, a empresa Hodierna solicitou à Prefeitura de Concórdia uma revisão nos valores da planilha. Mas na época, o pedido não foi aceito e o valor da tarifa mantido.



De acordo com o histórico de reajustes, o realizado neste momento (8,2%), é o menor desde o início do contrato, que começou em janeiro de 2014. É importante destacar que municípios catarinenses, com características semelhantes às de Concórdia, trabalham com valores bem maiores nas tarifas. Alguns exemplos são Rio do Sul, Tubarão, Timbó, São Bento do Sul, dentre outros, que estão praticando tarifas acima dos R$ 4,00.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)