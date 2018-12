Acidente aconteceu na tarde do domingo, dia 30.

Um Chevrolet Celta com placas de Zortéa saiu de pista na BR-282 KM 427, entre o trevão de Irani e Vargem Bonita, na tarde deste domingo (30).

Corpo de Bombeiros de Catanduvas, SAMU de Joaçaba e Bombeiros Voluntários de Irani atenderam a ocorrência. No local, foi constatado pelas equipes de resgate que as duas vítimas, a condutora M.D.C., 27 anos e a passageira C.D.S., 23 anos, estavam dentro do veículo.

Após a retirada das vítimas e realizados os procedimentos pré-hospitalares, ambas foram conduzidas ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba, pelos bombeiros de Catanduvas e SAMU de Joaçaba. Segundo informações elas apresentavam ferimentos leves.

(Fonte: Magronada)