Números são do setor de combate à dengue, da Secretaria Municipal da Saúde.

Concórdia termina o ano de 2018 com 97 focos de dengue

O município de Concórdia termina o ano de 2018 com 97 focos do mosquito da dengue registrado em todo o período. A informação é de levantamento realizado pelo Programa de Combate a Dengue, vinculado a Secretaria Municipal da Saúde.



Na última semana foram mais cinco fogos registrados, sendo três na Vila Jacob Biezus e dois no Petrópolis.



O número é maior em comparação com o ano de 2017, em que aproximadamente 20 focos foram verificados em todo o período.



O número registrado nesse ano também se deve ao volume de focos encontrados no Cemitério Municipal de Concórdia no primeiro semestre desse ano, que passou de vinte criadouros registrados, somente neste local. Tal fato mobilizou as autoridades de saúde para um mutirão de limpeza neste local.