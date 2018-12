O empresário Marcio Cesar Rossini foi eleito presidente da Associação das Instituições de Microcrédito e Microfinanças da Região Sul do Brasil - Amcred-Sul. A escolha aconteceu em assembleia do Conselho de Administração realizada em novembro de 2018, durante o IV Encontro do Programa de Microfinanças da Região Sul do Brasil, em Lages, na Serra Catarinense. Atualmente Rossini ocupa a presidência da Agência de Microcrédito Crecerto com sede em Concórdia, SC. Ele ficará à frente da entidade até março de 2020. “Pretendemos inovar para fazer a associação mais forte e com maior representatividade. Precisamos do apoio de todos, da competência de cada um para alcançarmos isso”, afirmou ao ser empossado no cargo.



A Amcred-Sul representa um setor que, nos últimos 15 anos, foi responsável por injetar na economia catarinense mais de 2,5 bilhões de reais destinados ao fomento do microempreendedorismo. O ótimo desempenho na atividade tem servido de modelo para outros estados do país. O novo presidente da entidade está na área de microfinanças há dez anos e terá ao seu lado como vice-presidente Edilson Vilvert, da Blusol, de Blumenau.





(Fonte: Eduardo Comassetto/Especial)