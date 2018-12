Um incêndio atingiu uma vegetação seca na noite de sábado, dia 29, no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia. Os Bombeiros Voluntários foram acionados para combater as chamas. De acordo com informações repassadas no local, o fogo teria sido causado por um rojão.

Moradores relataram aos bombeiros que algumas pessoas estavam fazendo queima de fogos e soltando rojões qundo um caiu na vegetação e iniciou o fogo. As chamas se alastraram rapidamente e estavam próximas ao Posto de Saúde e também de casas.

Cuidados:

A orientação dos bombeiros é que as pessoas que soltam fogos de artifício, fiquem atentas para que a queima não seja feita próxima a residências, vegetação seca, material inflamável ou que ofereça riscos de incêndio. Também é necessário que os fogos sejam soltos longe do público. Os responsáveis por incêndios causados por queima de fogos, podem responder processos.