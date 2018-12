A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deu início esse mês à doação de cestas de alimentos para comunidades indígenas em Santa Catarina e no Paraná. A ação é uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para atendimento às comunidades em situação de insegurança alimentar e nutricional.



As comunidades dos dois estados receberão 2,4 mil cestas, uma por família, somando 52,8 mil quilos de alimentos. Serão beneficiados indígenas nos municípios catarinenses de São Francisco do Sul, Palhoça, Canelinha, Major Gercino, Biguaçu Araquari, Imaruí, Balneário Barra do Sul, Chapecó, Seara, Abelardo Luz e Ipuaçu. As entregas serão realizadas pela Fundação Nacional do Índio (Funai).



Também receberão uma cesta por família as comunidades indígenas estabelecidas no Paraná, nas cidades de Clevelância, Vitorino e Paranaguá, que também são atendidas pela coordenação da Funai em Santa Catarina. Cada cesta contém 2 kg de farinha de trigo, 10 kg de arroz, 4 kg de feijão, 1 kg de fubá, 2 litros de óleo, 1 kg de macarrão e 2 kg de açúcar mascavo.



A operação conta com o apoio do Sesc Mesa Brasil para o transporte dos alimentos dos armazéns da Conab em Herval do Oeste e São José para as Coordenações Regionais desses municípios, para serem entregues às comunidades indígenas assistidas pela Funai.



A doação de alimentos é uma ação governamental operacionalizada pela Conab que visa garantir alimentação a grupos populacionais específicos em situação de vulnerabilidade social. São beneficiários comunidades indígenas, quilombolas e de terreiros, pessoas atingidas por barragens e pescadores artesanais.



(Fonte: Secom)