O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Neodi Saretta destacou como positivo os trabalhos realizados pela pasta em 2018. Na última reunião do colegiado, realizada nesta terça-feira (18), ele destacou a importância da Comissão onde diversos projetos foram apreciados e votados. Além disso, ele relatou que no âmbito da Comissão procurou trazer ao debate a angustia dos milhares de catarinenses que estão na fila de espera por consultas, exames e cirurgias. “Buscamos novos mecanismos para podermos ter em Santa Catarina uma saúde melhor. Nosso grande desafio foi aumentar os recursos, mas há muitos desafios pela frente”. Para o deputado a área da saúde é a que mais precisa de atenção no próximo ano.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Deputado Saretta)