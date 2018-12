Na última semana, foi feita a devolução das sobras do exercício de 2018 obtida através de economias do Poder Legislativo de Itá. O montante de R$ 1.038.840,37 retorna aos cofres públicos e poderá ser utilizado para investimentos locais.



Representando os demais os Vereadores Alcir José Hall (PR), Cléo Mocellin (PR) e Jusselei Edson Perin (PDT) estiveram no gabinete do Prefeito Jairo Sartoretto para oficializar a devolução e conversar com o gestor do município sobre a aplicação desse recurso. Os nove vereadores em exercício oficializaram através de uma indicação as propostas para utilização do valor, o que inclui auxílio a todas as comunidades, ações na agricultura, asfaltamento e ação na área da saúde.



O valor economizado durante o ano foi obtido através de ações do Presidente Mário Gabriel (PR) e finalizado com o Presidente em exercício Alcir Hall (PR). “Isso mostra a seriedade em que tratamos o dinheiro público e pode auxiliar muito o município”, declarou Alcir.

(Fonte: Soraia Budke/Câmara de Vereadores de Itá)