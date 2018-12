Acontece no próximo dia 12 no campo do Grêmio Salete, no bairro Salete, a Sétima Edição dos Jogo das Estrelas. O evento, de cunho social e que visa arrecadar donativos para entidades assistenciais de Concórdia.



As atividades iniciam às 14h com o jogo entre alunos da escolinha do Canarinho Sub-13 e sub-11; às 15h30 tem o jogo entre empresários x autoridades do município. Às 17h, dois jogos entre os "amigos da solidariedade".



Para os interessados em assistir evento, é só levar uma quantidade de alimentos não perecíveis.