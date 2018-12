Um acidente entre uma Saveiro e uma moto deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado, dia 29, em Concórdia. A colisão aconteceu na SC-283 em frente ao trevo de acesso ao bairro Natureza.

O casal que estava na moto teve escoriações pelo corpo. Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do Samu fizeram o atendimento no local e encaminharam o homem e a mulher ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

De acordo com as informações apuradas no local, o carro e a moto desciam, no sentido Fragosos. A PRE fez o levantamento de informações para apurar as causas do acidente.