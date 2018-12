Parte da cidade de Concórdia está com o abastecimento de água interrompido neste fim de tarde e início de noite de sexta-feira, dia 28, em Concórdia. Conforme comunicado da Casan, o fato atigne os bairros Nazaré, Itaíba, Cristal, Flamengo, Santa Rita, Sintrial e parte do Catarina Fontana.



A interrupção no fornecimento é uma manobra de registro da Casan. O problema foi um defeito no funcionamento de uma bomba que atende a região do Vista Alegre. O fechamento do registro em outra parte da cidade visa agilizar o restabelecimento do sistema de água nesta região.



A previsão da Casan é que até às 22h desta sexta todo o sistema esteja abastecido.