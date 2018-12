Oficinas de percussão encerraram atividades no Nova Brasília em 2018

Encerraram nos últimos dias as aulas das oficinas de percussão e ritmos do Brasil, cujo projeto é desenvolvido junto a Escola de Educação Básica Municipal Nova Brasília, em Concórdia. A iniciativa, coordenada pelos professores de música Ivomar Pelizzaro, Márcio José da Silva e Toni Antoniacomi, teve início no mês de maio e foi aberto à toda a comunidade.



De acordo com Pelizzaro, o objetivo foi "propiciar a vivência, a construção de conhecimento e o acesso de pessoas carentes à percussão brasileira e seus ritmos". Completa que o Brasil tem grand riqueza e diversidade em se tratando de ritmos e de instrumentos de percussão. "Foi gratificante ter oportunizado a todos os participantes das oficinas o acesso e contato com essa expressão cultural do nosso país", afirma Pelizzaro.



O projeto Oficinas de Percussão, Ritmos do Brasil, foi viabilizado pelaLei de Incentivo a Cultura, através do Ministério da Cultura, tendo como patrocinadores as empresas Engie e Passarela Supermercados.