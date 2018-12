Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira, dia 28, em Piratuba. Havia um mandado de prisão em aberto, pelo crime de estelionato. O homem é natural de Joaçaba e foi detido em um apartamento na Avenida 18 de Fevereiro.

De acordo com a decisão juiz Márcio Umberto Bragália, o homem foi condenado com base no artigo 171 do código penal, estelionato, por um delito cometido no dia 9 de janeiro de 2015. A sentença é definitiva e o cumprimento da prisão em regime fechado. Não houve resistência. Ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Joaçaba.

Informações: Site Magronada