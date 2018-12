A última sexta-feira do ano de 2018 também marca o encerramento da última semana do ano, que foi marcada pelo Natal. A data comemorativa foi celebrada não somente em família. O comércio também comemorou e muito as vendas registradas para o período. Para alguns setores, o incremento pode ter sido de até 28%. Isso é um acontecimento!



A última semana do ano também encerra marcado com o problema da falta de água, que volta e meia faz com que algum cidadão desesperançoso ligue para a rádio pedindo uma saída, uma solução, uma luz no fim do túnel, ou simplesmente água no bico da torneira. Problema esse que persistiu durante o último feriado. Apesar de cansar a beleza do povo, isso também é um acontecimento!



No campo da segurança pública, a semana também teve detenção de um homem pela prática do jogo do bicho! Muito comum nos anos 80 até parte da década de 90, essa loteria é proibida no Brasil. Eis aqui, mais um acontecimento!



Sem falar que a semana também foi marcada por acidentes. Meu Deus, quantos! Porém, se formos contabilizar os acontecimentos desde o domingo, nenhuma morte. Tristes, mas não menos acontecimentos!



A semana que encerra, pelo que foi colocado até aqui, foi um estouro. Estouro de fogo de artifício, que provocou incêndio em veículo no bairro Sunti. Talvez, o mais insólito dos acontecimentos!



No campo da política, a semana também foi marcada pelo anúncio de alterações na equipe de governo de Rogério Pacheco e Edilson Massocco, com a saída do PSB. Certamente, o acontecimento!



A vida é feita de acontecimentos. Sejam eles bons e ruins. Assim como tudo na vida, os acontecimentos bons devem ser comemorados. Os ruins devem ser usados para reflexão e, se possível, como aprendizado.



O tipo de acontecimento que se quer para a vida e a proporção dele só depende das nossas ações, pensamentos, vibrações enfim....Depende exclusivamente de nós. Há acontecimentos que são fortuitos, apenas acontecem sem que a gente espere.

É difícil explicar a vida sem os acontecimentos. É impossível falar de acontecimentos sem a vida.



Essa frase é do Jornalismo da Rádio Aliança. Que há 36 anos vem relatando os acontecimentos que mexem com o dia a dia da região. Acontecimentos bons e acontecimentos ruins foram publicados pela emissora ao longo desse ano. É uma parte de nossa missão, informar.

O ano termina e isso é um acontecimento. Outro acontecimento iminente é o nascimento de 2019. Que este acontecimento seja marcado por várias ações positiva de sua parte para que você realize seus sonhos e objetivos. Conjugue o verbo acontecer e aconteça em 2019!