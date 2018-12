Jovem de 20 anos estava foragido e foi detido no Rio Grande do Sul.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira, dia 28, um dos suspeitos de assassinato ocorrido no começo desse ano, no bairro dos Industriários em Concórdia. Trata-se do jovem de iniciais L.P, de 20 anos, que estava foragido da Justiça e foi detido no Rio Grande do Sul. Ele foi preso pela polícia gaúcha que entrou em contato com a Civil de Concórdia, que fez o transporte dele do vizinho estado até o Presídio Regional de Concórdia.



De acordo com informações da própria polícia, L.P e o comparsa de iniciais G.V havias sido presos na metade desse ano, mas foram liberados pela Justiça sob a condição do uso da tornozeleiraa. Porém, eles acabaram fugindo.



O crime aconteceu no dia 17 de janeiro desse ano em uma residência na rua Antônio Dolzan, fundos bairro dos Industriários. A vítima, Felipe Darlan de Carvalho, foi morta com quatro disparos de arma de fogo, dentro do imóvel onde morava. A motivação do crime seria dívidas de drogas, segundo consta no processo criminal.



Ainda conforme a Polícia Civil, agora os trabalhos são para tentar localizar G.V, de 29 anos, que continua foragido.



(Com informação do repórter André Krüger).