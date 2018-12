Um casal que trafegava pela RS 135 em uma EcoSport de Ipiranga do Sul, no sentido Getúlio Vargas-Erechim, morreu ao bater de frente com um caminhão de Paverama/RS. Élio Arnold e Elizandra Pavan, eram moradores de Estação.

Um terceiro veículo, com placas Getúlio Vargas também se envolveu no acidente, saiu da pista, mas o condutor não se feriu.

Morreram no local no acidente o casal tripulante da EcoSport, moradores de Estação. Elizandra Pavan que era caixa de supermercado e ele, Élio Arnold, motorista de caminhão. Os corpos mutilados foram removidos para o IML em Passo Fundo e serão liberados nesta sexta-feira para a família.

(Fonte: AU On line)