Supermercados vão atender em horário diferenciado no dia 31 de dezembro

A cidade de Concórdia está mais calma nos últimos dias. Muitas pessoas já estão em viagem de férias e isso também impacta na rotina dos serviços. O comércio fará ponto facultativo na próxima segunda-feira, 31 de dezembro. Isso significa que cada empresário irá definir como será o atendimento na própria loja. Para quem está precisando fazer compras, a dica é que se informe sobre os horários antes de sair de casa.

Com os preparativos para a ceia de ano novo, os locais que vendem alimentos deverão estar bastante movimentados neste fim de semana e também na segunda-feira. A maioria dos supermercados vai abrir as portas às 8h, mas o horário de fechamento irá variar das 17h às 19h. É importante que os consumidores não se esqueçam de se informar como será o atendimento nos locais que costumam frequentar. No dia 1º de janeiro não haverá expediente.

As agências bancárias, Correios e órgãos do governo do Estado e Prefeitura de Concórdia não vão trabalhar em 31 de dezembro.