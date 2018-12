Ato vai marcar o desembarque do partido da base aliada do Governo Pacheco e Massocco.

A Administração de Concórdia deve publicar na tarde desta sexta-feira, dia 28, o Decreto que trata da exoneração de ocupantes de cargos comissionados, ligados ao PSB. Com isso, devem deixar o cargo o secretário Municipal da Saúde, Pedro Sperandio; o superintendente da Fundação do Meio Ambiente, Fundema, Gilberto Romani, ocupantes do primeiro escalão. Outras seis pessoas, ligadas ao partido, mas que ocupam cargos de terceiro escalão também deverão deixar as funções.



O Executivo Municipal não fala sobre o assunto abertamente, mas fontes ligadas a base do governo afirmam que a decisão têm relação com as eleições da Câmara de Vereadores, que elegeu Mauro Fretta, do PSB, como presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia. O resultado contrariou os interesses da base governista, que tinha no nome de Jaderson Miguel, do PSD, como candidato da situação. Fretta, do PSB, que até então é da base do governo, compôs com vereadores da oposição para construir a chapa vencedora para a Mesa Diretora do Legislativo Municipal.



A reportagem da Rádio Aliança também apurou nos últimos dias que integrantes de partidos da base do Governo Municipal já haviam manifestada a opinião pela retirada do PSB da Administração. Em todas as entrevistas, o prefeito Pacheco nunca deixou clara essa intenção em relação ao PSB. O chefe do Executivo Municipal, até então, sempre pregava cautela no trato com o partido aliado em face do resultado da eleição da Câmara de Vereadores.



O Jornalismo da Rádio Aliança tentou manter contato com o presidente do PSB, Idair Piccinin, que está em viagem. Mas não obteve êxito nas ligações. Outras lideranças do PSB aqui de Concórdia afirmam que ainda não receberam nenhuma comunicação do Executivo em relação a decisão de exonerar os cargos do PSB.