Na tarde de quinta-feira, dia 27, a PM apreendeu 1,5 gramas de maconha no Bairro Vista Alegre. As guarnições faziam rondas quando aboradarm um rapaz de 19 anos, que estava com a droga.



E durante a noite, no Bairro Imperial, a PM realizou a abordagem de um veículo, conduzido por um homem de 30 anos. No carro os policiais encontraram 5,1 gramas de substância análoga à maconha. O condutor não possuía CNH e o veículo está com licenciamento atrasado desde 2014.