Nesta sexta-feira, dia 28, por volta das 09h, um acidente de trânsito na BR-282 em Joaçaba mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU e deixou uma pessoa morta.

Nas proximidades do Frigorífico da Aurora envolvendo um caminhão e dois veículos de passeio. O caminhão, transportando bebidas seguia sentido Joaçaba e foi atingido por um veículo GM/Corsa de cor preta. No interior do Corsa estavam 03 pessoas, sendo que que o motorista foi retirado das ferragens em estado grave e acabou falecendo a caminho do hospital.

As outras duas pessoas também sofreram ferimentos, mas de menor gravidade e foram socorridas e encaminhadas ao HUST.

O caminhão tem placas de Joaçaba e estava retornando de uma viagem à Concórdia. O motorista relatou que o Corsa estava fazendo uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão frontal. Os passageiros do terceiro veículo envolvido saíram ilesos.

O acidente provocou um grande engarrafamento na rodovia nos dois sentidos. O Corsa tem placas de Campo Verde, Matogrosso.

(Fonte: Rádio Catarinense )