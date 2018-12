Um incêndio em um Volkswagen Santana Quantum foi registrado na manhã desta sexta-feira (28) na rua 1º de Maio, no Bairro Verde, em Piratuba. O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado às 07h20min, e, deslocou para o local com o ABTR-51 (Auto Bomba Tanque Resgate) e ASU-346 (Auto Socorro de Urgência).

No local, foi constatado que fogo começou na parte do motor, e já havia sido controlado por populares antes da chegada dos bombeiros. Os socorristas realizaram a vistoria do local e cortaram o cabo da bateria, deixando em segurança.

Os danos, aparentemente foram pequenos. Ficaram danificados o capô, uma parte do compartimento do motor próximo da bateria e radiador.

(Fonte: Magronada).