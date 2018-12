Local teve problemas com a chuva do dia 20

Os transtornos causados pela chuva no dia na noite de quinta-feira, dia 20, mantêm a Rua Paraguai, no Bairro das Nações, interditada. Com problemas na drenagem, a água invadiu casas e garagens e o asfalto foi danificado. No dia, a Defesa Civil, Bombeiros e servidores da Secretaria de Urbanismo trabalharam no local, que acabou sendo isolada. A Prefeitura está fazendo o levantamento para iniciar a recuperação do asfalto e o conserto na tubulação.

O volume de água foi muito grande e a tubulação não conseguiu escoar toda a água. Parte da camada asfáltica chegou a “descolar”. “Este problema é recorrente, segundo os moradores, então estamos avaliando a situação para que as medidas adotadas sejam definitivas. Os técnicos da Secretaria de Urbanismo já foram ao local, colheram dados e estão fazendo os cálculos. Queremos resolver, mas não de forma paliativa, tem que ser algo que resolva de vez”, comenta o secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello. “Estamos fazendo o levantamento, para ampliar o sistema de drenagem, se for necessário, para depois refazer a capa asfáltica. É um trabalho que demora um pouco, mas, reforço que é preciso ter um estudo bem elaborado, para que a gente conserte e para que os moradores não tenham mais este tipo de problema”, explica ele.

Na noite da chuva, a água, pedras e barro entraram em cinco casas. Os moradores tiveram trabalho para fazer a limpeza e contaram com o auxílio de vizinhos.

Ainda de acordo com Faganello, a interdição permanece por questões de segurança, mas nos próximos dias a Defesa Civil deve fazer nova vistoria no local.