Danos materiais em colisão no trevão do Irani

Apenas danos materiais foram registrados em colisão entre carro e carreta no trevão do Irani. O fato aconteceu no começo da madrugada desta sexta-feira, dia 28. Envolveram-se um caminhão MAN, placas de Maringá-PR, e carreta de Catalão-GO, dirigido por um homem de 52 anos, que seguia pela BR 153, e um Toyota Etios, placas de Chapecó, dirigido por um homem de 21 anos, que estava na BR 282.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e os dois motoristas, que não se feriram, dispensaram atendimento médico.