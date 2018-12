A CDL Concórdia realizou no final da tarde de quinta-feira (27), em frente à sede da entidade o último sorteio da campanha Show de Prêmios do Comércio de Concórdia – R$150 mil em vale-compras e 202 ganhadores.

Na ocasião que contou com a presença de diretores, empresários, autoridades e imprensa foram sorteados 72 vale-compras, sendo 58 de R$500, 12 de R$1 mil, um de R$10 mil e o máximo de R$20 mil. A sortuda do vale de R$10 mil foi a consumidora que reside no bairro Guilherme Reich e comprou no Caitá Supermercados, Silvana Saatkamp.

O cupom sorteado do maior vale esse foi para a agricultora de Linha Ouro, Celestina Munaretto, que comprou na Nova Móveis e Eletrodomésticos. “Estou muito feliz com a surpresa essa é a primeira vez que ganho em uma promoção. Não acreditamos de início, mas agora estamos fazendo planos com os R$20 mil, papai Noel foi generoso e vamos gastar muito bem esse valor no comércio de Concórdia que nos presenteou. Preenchemos sempre os cupons nas lojas e empresas pois é só assim que teremos chance de ganhar. Muito obrigada a entidade e a Nova Móveis pela oportunidade vamos encerrar 2018 com chave de ouro com esse prêmio”.

O sócio-proprietário da Nova Móveis, Edivan Masson, comenta que essa é a 5ª cliente sorteada em campanhas da entidade. “Nesta edição dos R$150 mil tivemos no primeiro sorteio alusivo de Dia das Mães uma sortuda que foi premiada com um vale-compras de R$500 e agora a Celestina com o maior valor de 2018. No ano passado também acreditamos no formato da campanha e tivemos um ganhador de R$300 e outro de R$5 mil que inclusive gastou todo o valor conosco renovando a casa. Acreditamos nas ações da CDL que nos ajuda efetivamente no bom desempenho das nossas empresas”.

Durante o período de junho até dezembro a cada R$50 em compras nas centenas de empresas identificadas com o selo da campanha o consumidor recebeu um cupom, preencheu e ficou torcendo, sendo que neste ano os cupons não foram acumulados o que ampliou as chances dos clientes que foram milhares.

Segundo avaliação do presidente da entidade, Heldemar Maciel, mais uma vez a entidade cumpriu o papel de fomentar as empresas da cidade. “Trabalhamos forte nesta campanha de 2018 pois foram muitos ganhadores, diante de um cenário adverso na economia mostramos outra vez ousadia e coragem de fazer acontecer. A campanha foi mais uma oportunidade de vendas, ampliação da cartela de clientes e relacionamento para as empresas que se diferenciaram com ela. Os consumidores buscam benefícios e um valor tão expressivo como esse R$150 mil fez a diferença no cotidiano das empresas”.

O diretor de campanha de vendas, Gabriel Sabino, também destacou a importância do formato da campanha deste ano para o desenvolvimento econômico do município. “A entidade vem aprimorando suas campanhas e assim fortalecendo as datas comemorativas. Nosso objetivo é ajudar as empresas em todos os aspectos, mas destaque para as vendas, gerando receita e fortalecendo o bom andamento dos negócios o ano todo. Esse novo formato através de vale-compras da mesma forma foi uma maneira interessante que encontramos de valorizar mais empresas com a premiação diferente de um prêmio único como sorteio de veículo”.

O primeiro sorteio foi no dia 15 de junho com o foco nas vendas do Dia das Mães e dos Namorados na qual foram 34 vale-compras totalizando R$20.500,00, no segundo mais 45 no dia 24 de agosto direcionado para o Dia dos Avós e dos Pais somando R$27.500,00, no terceiro no dia 26 de outubro alusivo ao Dia das Crianças mais 51 R$31.000,00. A entrega da premiação desta última etapa está marcada para o dia 10 de janeiro no auditório do Centro Cultural. Todos os ganhadores serão comunicados.

1 GANHADOR (A) R$10 MIL

Silvana Saatkamp

Rua Rafael Míssia

Caitá Supermercados

1 GANHADOR (A) R$20 MIL

Celestina Munaretto

Linha Ouro

Nova Móveis e Eletrodomésticos

58 GANHADORES R$500

Sonia Zilda Raineri Bedin

Rua Fioravante Fracasso

Loja Belíssima

Eunice Ampese

Rua Ervino Bechtel

Pittol Calçados

Odete Kerber

Rua Dr. Maruri

Pittol Calçados

Adelino Luiz da Silva

Linha Vitoria

Bel Center

Davi Rafael Longhi

Rua Santa Catarina

Caitá Supermercados

Janaina Martins de Araújo Silva

Rua Anita Garibaldi

Careca Motos

Rosilei da Silva

Rua Vaticano

Caitá Supermercados

Luana C. Graff

Rua Artur P. de Oliveira

Alex Sport

Ivany Raymundi Agnolin

Rua Clóvis Cezar Oliveira

Caitá Supermercados

Maria Elizabete Engel Roberto

Rua Santa Ana

Caitá Supermercados

Maria Tomazi Mattana

Rua Albânia

Supermercado Nações

Ilene Machado

Rua Mares

Leve Calçados

Larissa Maestri Kisrten

Rua das Acácias

Pittol Calçados

Isabella Siega da Silva

Rua das Gaivotas

Leve Calçados

Maria Luiza Marques

Rua Ivo Biezus

Caitá Supermercados

Fagner Teixeira

Rua Inglaterra

Caitá Supermercados

Adelar Gabriel Borges Pereira

Rua José Albieiro

Caitá Supermercados

Maria Eduarda Dalla Libera Grebinsky

Rua Antônio Fiordalise

Caitá Supermercados

Carolina Ribeiro

Rua Osvaldo Zandavali

Pittol Calçados

Marilei Salete dos Santos Cumerlatto

Rua Ari Ângelo Biezuz

Mel de Pepelu (Lojas Alana)

Altevir Bigaton

Rua Domingos Machado de Lima

Caitá Supermercados

Simone Maria Marconato

Lajeado dos Pintos

Caitá Supermercados

Marly J Scheneider

Rua Maria B Paese

Alana Comércio de Vestuário

Marilucia Galeli Zilio

Rua Senador Atílio Fontana

Zat Supermercados

Julcemar José Ragnini

Rua João Mosele

Caitá Supermercados

Ivadete Camargo Ghidorsi

Travessa Marcon

Caitá Supermercados

Daniele Lemke Marafon

Rua Nossa Senhora de Lurdes

Pittol Calçados

Gilson Frare

Itá – SC

Pittol Calçados

Andreza Raimundi

Rua das Nogueiras,

Caitá Supermercados

Pietro Debuz de Miranda

Ipira – SC

Bella Casa Comércio e Decorações

Terezinha Ivanete Morais

Rua Hercílio Vieira

Caitá Supermercados

Werno Ildo Port

Rua Vaticano

Imperial Supermercados

Orilde L. Spagnolo

Rua Gasparino Kovacic

Caitá Supermercados

Marli Leal da S. Port

Rua Vaticano

Supermercado Nações

Maria Eduarda M. Bigaton

Rua Domingos M. de Lima

Caitá Supermercados

Marlene S. Magro

Rua das Perobas

Loja Ideal

Elizeth Sebem Barbieri

Rua Marcelino Ramos

Pittol Calçados

Ivone T. Zamoner

Rua Mansueto Favero

Caitá Supermercados

Diego Renosto

Rua Neivaldo Balbinotti

Caitá Supermercados

Maristela F. Boiani

Rua José Bogoni

Authentica Modas

Rosemeri G. Menegatti

Rua Otto Tramontini

Caitá Supermercados

Michel Poy Olmi

Rua das Figueiras

Caitá Supermercados

Adriana Werling Ferreira da Rocha

Rua Nair Pisato Mascarelo

Caitá Supermercados

Carlos Germano Júlio Franke

Rua Felix Yoris

Caitá Supermercados

José M. Dandolini

Rua João José de Vargas

Caitá Supermercados

Francisco da Silva

Rua Ernesto Vivan

Caitá Supermercados

Jaine Clein

Rua Itália

Supermercado Nações

Anita Ferreira de Albuquerque

Rua Paraná

Ciro Lanches

Isadora De Oliveira

Rua Angelo Redin

Caitá Supermercados

Evelyn Magro

Travessa Nelson José Hermes

Pittol Calçados

Luis Warken

Rua Getúlio Vargas

Benoit Eletrodomésticos

Deoclécio Savoldi

Linha Santa Terezinha

Mecânica Zanella

Ilda Francisca Schneider Assmann

Rua Manoel De Souza

Caitá Supermercados

Rudimara Port

Rua Pernambuco

Pittol Calçados

Thais Soligo

Rua Nossa Senhora De Lourdes

Caitá Supermercados

Junior Luís Schmit

Alto Boa Esperança

Alex Esportes

Marcos Veruck

Rua Tereza Vanzo

Tasca Esportes

João Vicente Skalai

Rua Isidoro Maito

Cia Center

12 GANHADORES R$1 MIL

Isabele Machado Lopes

Rua Tururupis

Imperial Supermercados

Nicolas Moretto Gusso

Rua Kaingans

Caitá Supermercados

Jamile Romani Ruviaro

Rua Argentina

Loja do Real

Rosenildo de Souza Bueno

Rua Liborio Debortoli

Imperial Supermercados

Jessica Regina Grigolo

Rua Suécia

Supermercado Nações

Bernadete Gloria Gotter

Rua Catarina Mafessoni

Caitá Supermercados

Lucimara de Camargo Kochenbarger

Rua Francisco Casagrande

Caitá Supermercados

Honório Adelmo Meinhardt

Rua Michele Boratto

Caitá Supermercados

Joel Cristiano Hoffmann

Santo Antônio

Zat Supermercados

André Luis Daltoé

Linha São Luiz

Zat Supermercados

Elia Adami Engelmann

Piratuba-SC

Caitá Supermercados

Otávio Piazentini Matzenbacher

Rua Mansueto Favero

Caitá Supermercados

Vendedor (a) Contemplado Vale de R$ 500,00: Graciele Busseti Giraldi – Loja Belíssima

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia)