Renomado executivo, membro do Conselho de Administração do Santander Brasil, visitou a Administração Municipal.

Com um extenso currículo profissional, principalmente em instituições financeiras, sendo que atualmente é membro do Conselho de Administração do Santander Brasil, do qual foi vice-presidente Sênior entre 2012 e 2018, o concordiense nato, Conrado Engel, está entre os maiores executivos com experiências nacionais e internacionais, com passagem também pelo HSBC, entre 2009 e 2012. Em visita a familiares em Concórdia, Conrado aproveitou para conversar com o prefeito Rogério Pacheco, na manhã desta quinta-feira, 27 de dezembro.



Ele falou um pouco do atual momento da economia e do otimismo quanto ao possível crescimento no próximo ano. Elogiou a atuação e condução da atual administração do município e sinalizou positivamente ao convite para fazer parte da Expo Concórdia 2019.



A proposta do prefeito Rogério Pacheco é para que o executivo faça uma palestra durante a Expo Concórdia, falando de suas experiências e o momento do mercado. De imediato, Engel, que reside em São Paulo, mas faz inúmeras viagens internacionais, sinalizou que irá reservar a data para retornar a Concórdia. Aproveitando a visita, o prefeito e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Simioni, fizeram a entrega de brindes e de uma camiseta do evento, que foi pré-lançado no último dia 20 de dezembro.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)