Grupo contou com dez participantes no segundo maior município da Amauc.

O Programa Negócio Certo Rural promovido pelo SEBRAE/SC, Sindicato Rural de Seara e SICOOB encerrou com resultados significativos para o grupo de 10 participantes. A iniciativa, realizada em novembro e dezembro, contou com curso e consultorias que auxiliaram na compreensão do planejamento e administração dos pequenos negócios rurais, visando selecionar ideias e analisar a viabilidade do investimento.



Segundo o consultor credenciado ao Sebrae/SC e Senar/SC, Lorival Zanluchi, os feedbacks dos participantes demonstraram que a solução cumpriu com o propósito de contribuir para a melhoria da gestão das atividades praticadas nas propriedades, além de incentivar investimentos e inovações nos negócios da família. “Com o curso, os produtores rurais puderam reavaliar seus negócios e fazer um acompanhamento econômico e financeiro de cada propriedade rural”.



O coordenador regional oeste do Sebrae/SC, Enio Albérto Parmeggiani, explicou que o programa busca qualificar os jovens a repensar as atividades econômicas ligadas ao meio rural para prospectar e alavancar novos negócios. “O treinamento permite a avaliação do capital e das oportunidades de investimentos na empresa rural. Esta reflexão faz com que as ideias de negócios possam ser avaliadas e, através de ferramentas disponibilizadas pelo treinamento e acompanhamento do consultor do Sebrae, o plano de negócio alinhado às demandas do mercado e os investimentos se realize de forma mais segura”.



Metodologia



Pesquisa, concepção, conteúdos, metodologia e material didático foram criados pelo Sebrae catarinense. O programa de autoatendimento é gratuito e acessível a todos os interessados. As turmas são formadas por produtores rurais e filhos de agricultores familiares com idade de 16 a 35 anos que cumprem as cinco etapas do programa – encontrar uma ideia de negócio, verificar sua viabilidade, formalizá-lo, organizá-lo, administrá-lo e promover o relacionamento com o mercado.

(Fonte: MB Comunicação)