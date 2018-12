Com a chegada do fim desse ano, cresce a curiosidade sobre as alterações na equipe de governo, que o prefeito Rogério Pacheco confirmou que irão acontecer. Ele abordou sobre esse assunto no começo destaa semana durante entrevista de avaliação do ano de 2018 e projeção para o ano de 2019.

Pacheco não informou quais são as alterações, quantas e quem são as peças a serem mexidas e quando isso acontecerá. Ele se limitou a dizer que o assunto está sendo discutido dentro do próprio governo e que esse tipo de mudança, para ele, é comum acontecer nessa altura do campeonato, quando se alcança a marca de dois anos de Administração. Nesse ponto de vista, eu concordo com ele! Quando se chega na metade do exercício, normalmente qualquer Administração faz uma avaliação da equipe e os resultados obtidos. Mediante essa avaliação, mudanças são realizadas. Isso já aconteceu com outros governos em Concórdia!

Porém, cabe ressaltar que essas alterações não significam a substituição de peças que estão no tabuleiro por outras que estão fora. Pode ser até um remanejamento interno, sem mudar a fotografia do time.

Porém, essas alterações que vão acontecer no Governo Municipal - volto a lembrar! que foram informadas pelo próprio chefe do Executivo Municipal - tem outro ingrediente: A recente eleição para a presidência da Câmara de Vereadores, que conduziu Mauro Fretta, do PSB, que é da base do governo, para a presidência da Mesa Diretora com uma chapa eclética. Tal situação não foi a costurada com a base do Governo Municipal, que tinha no nome de Jaderson Miguel, do PSD, como potencial candidato.

Como comentado no começo desse mês, o resultado do pleito interno da Câmara de Vereadores aumentou ainda mais a distância entre o PSB e o Governo Municipal. O PSB, aliás, tem oito cargos no Executivo, entre eles a secretaria Municipal da Saúde e superintendência da Fundema.

Uma coisa é certa! Os demais partidos da base já têm posição marcada pela saída do PSB do Governo Municipal. E essa opinião já foi externada para o prefeito Rogério Pacheco. Este, por sua vez, já disse que pretende tratar o assunto com cautela. Haja vista que, sem o PSB, a situação perde a maioria no Legislativo Municipal.

Bem, o cenário é esse! O prefeito anunciou que mudanças vão ocorrer, mas ainda não informou quais. Agora resta saber até que ponto o resultado do último pleito para presidência da Câmara de Vereadores vai impactar nessas mudanças no Executivo Municipal. Se o PSB fica ou se o PSB sai, ainda não se sabe. Há quem aposte no rompimento e há quem diga também que essa mudança na fotografia do governo seja confirmada ainda nesta semana. Vamos aguardar!