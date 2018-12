Arrombamento e furto de residência no Santa Cruz deixa prejuízo de R$ 2 mil

Um morador do bairro Santa Cruz teve prejuízo de aproximadamente R$ 2 mil em função de arrombamento e furto de residência. O fato aconteceu nesta semana.



Conforme o Boletim de Ocorrência, registrado na Central de Polícia Civil, o ladrão entrou pela janela de um dos quartos. Do interior do imóvel foram levados uma caixa de som JBL, uma cesta de Natal com diversos produtos, perfumes e diversas jóias, relógios e bijouterias. O prejuízo estimado chega próximo dos R$ 2 mil.

(Com informações do repórter André Krüger).