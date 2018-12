Já começou a pensar na programação da segunda-feira, 31 de dezembro? No último dia de 2018 muitos serviços estarão com horários diferenciados. Os supermercados de Concórdia vão alterar o cronograma de atendimento. A maioria vai abrir as portas às 8h, mas o horário de fechamento irá variar das 17h às 19h. É importante que os consumidores se informem nos estabelecimentos que costumam frequentar. No dia 1º de janeiro não haverá atendimento.

Nesta sexta-feira, 28 de dezembro, será o último dia útil do ano para atendimento ao público nas agências bancárias, com expediente normal para a realização de todas as operações. No dia 31 de dezembro (segunda-feira), as instituições financeiras não abrem para atendimento.

A população poderá utilizar os canais alternativos via internet, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Os carnês e contas de consumo como água, energia, telefone vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte.

O comércio ira trabalhar das 8h às 12h na próxima segunda-feira e não haverá expediente durante à tarde. Os Correios, órgãos do governo do Estado e Prefeitura de Concórdia não vão trabalhar em 31 de dezembro. Serviços essenciais como Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Samu e Lar Anjo Gabriel vão trabalhar em escala. Os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) vão seguir o calendário próprio. É importante que os pais conversem com os professores sobre o atendimento nesses dias.

Transporte coletivo

No 1º de janeiro será seguido o cronograma de horários dos domingos. Mais informações podem ser obtidas por meio do site da Hodierna, empresa que opera o transporte coletivo em Concórdia. O telefone para contato é o 49 3444 8008.