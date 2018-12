O Hospital São Francisco de Concórdia está precisando de doações de sangue. Quem tiver interesse em colaborar poderá procurar o Banco de Sangue, que fica junto ao hospital, no horário das 7h30 às 11h e das 13h15 às 16h. A necessidade urgente é pelas tipagens negativas (A-, O-, B- e AB-).

O gerente administrativo do Hospital São Francisco, Daniel Dalla Costa, comenta que em função dos feriados de fim de ano é natural que haja redução no volume de doações. “Muita gente está viajando nesta época e convidamos as pessoas com tipagem negativa para mantermos os estoques”, comenta. Para as demais tipagens ainda há sangue em estoque e não há urgência para as doações.

Todo o processo de doação leva, em média, 50 minutos e não traz riscos para a saúde. É necessário comparecer ao Banco de Sangue com os documentos pessoais, pesar mais de 50 kg e estar bem alimentado. O doador irá responder um questionário individual e passar por avaliação da equipe técnica.

O sangue retirado não ultrapassa 10% do volume disponível em circulação corpo. A quantidade doada é reposta rapidamente. Os homens podem fazer doações a cada 90 dias e as mulheres a cada 120 dias. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone de contato do Banco de Sangue do Hospital São Francisco, que é o 3441 4580.

Orientações que devem ser seguidas antes de fazer a doação

- Evite o jejum e faça refeições leves e não gordurosas, nas quatro horas que antecedem a doação;

- Não consuma bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;



- Leve um documento de identificação com foto;

- Não fume por no mínimo duas horas após a doação;