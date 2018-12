A Polícia Militar de Concórdia de Concórdia abordou um homem de 27 anos pela prática do jogo do bicho. O fato ocorreu na quarta-feira, dia 26, no bairro Vista Alegre.



A PM chegou a esse fato durante atendimento de outra ocorrência, de disparo de arma de fogo, que estaria acontecendo em um bar. No local, foi feita abordagem de 14 pessoas, sendo que em em um dos homens foram achados R$ 309,00 em espécie e sete unidades de extração do jogo de bicho em posse de G.Z, de 27 anos. Em seguida, durante revista no veículo do suspeito, foi achado um fardo de calendários desse mesmo jogo.



Um Termo Circunstanciado foi lavrado e o suspeito pelo jogo do bicho foi liberado. Ele alegou que não sabia que tal prática era proibida. O crime de explorar ou realizar a loteria denominada "jogo do bicho" está previsto no artigo 58 da Lei de Contravenções Penais.



A arma, que originou a ocorrência de disparo, não foi localizada.