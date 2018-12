Um caminhão com placas de Capinzal tombou na madrugada desta quinta-feira, dia 27, no Trevo do Chocodinho, na BR-282 em Joaçaba. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

No local, foi encontrado o condutor S.D., 52 anos, sentado dentro do veículo, consciente, orientado, sinais vitais estáveis, relatando sentir dores no rosto e apresentando um edema na região do olho direito.

Após os procedimentos pré-hospitalares, o homem foi conduzido ao Hospital Universitário Santa Terezinha para avaliação médica. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local.

(Fonte: Magronada)