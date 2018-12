Finais acontecem no dia cinco de janeiro.

Finais do Interiorano de Futebol Sete

Dois jogos estão agendados para o fim de semana pelo Campeonato Municipal do Interior de Futebol Sete. As partidas acontecem no dia cinco de janeiro.



Decisão de Terceiro Lugar

16h30: Canhada Funda A x Pruciano



Final:

17h30: Castelo x Sertão