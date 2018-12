Um motociclista de 58 anos por pouco não foi atropelado por uma carreta, após sofrer queda de moto na BR 153. O fato ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 26, no trevo de acesso ao novo traçado do contorno norte, nas proximidades do Restaurante Baseggio.



Conforme informações, o condutor da moto estava na rodovia quando sofreu a queda. Ele conduzia a motocicleta com placas de Concórdia. Por alguma razão, ele perdeu o controle e acabou caindo sobre a pista. A carreta Iveco, de Chapecó, que vinha atrás colidiu na moto que estava sobre o asfalto, mas parou a tempo antes de colher o motociclista que estava caído sobre o asfalto.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência e conduziu a vítima, com escoriações e consciente para o Hospital São Francisco de Concórdia.