Um caminhoneiro de 54 anos ficou ferido em saída de pista, seguida de queda em barranco e capotamento de carreta. O fato aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, dia 26, e foi atendido pelas corporações dos bombeiros voluntários de Concórdia e Irani. O acidente ocorreu no KM 81 da rodovia, proximidades da ponte do rio Jacutinga, no território de Irani.



Envolveu uma carreta, placas do Rio Grande do Sul. O motorista, de iniciais R.G.B.N, de 54 anos, foi atendido com escoriações pelo corpo e suspeita de fratura no antebraço esquerdo. A vítima foi conduzida para avaliação médica no Hospital São Francisco de Concórdia.