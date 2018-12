Fato aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 26, nas proximidades do trevão do Irani.

Uma mulher de 54 anos ficou levemente ferida em uma saída de pista, seguida de choque em barranco. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 26, na BR 282, próximo do trevão do Irani. O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

Conforme informações, se envolveu no acidente um Renault Sandero, placas de Irani, que tinha somente uma ocupante, de iniciais E.T.A.T, de 54 anos.

De acordo com a guarnição, que prestou atendimento, a vítima relatava fortes dores no tórax e na cabeça, na altura do pescoço. A motorista precisou ser imobilizada para posteriormente ser conduzida ao Pronto Atendimento Médico de Irani para avaliação médica.