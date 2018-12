Expectativa é que retomada das rodadas ocorra já no começo do próximo ano.

Um impasse surgido nos últimos entre os sindicatos dos trabalhadores e patronal está travando as negociações salariais dos trabalhadores dos ramos de metalmecânica e de reparação de Concórdia. Após duas rodadas, as tratativas visando o reajuste da categoria foi interrompida após uma das entidades se retirar temporariamente da mesa de negociação. O motivo do impasse seria uma cláusula que trata do Termo de Quitação dos Débitos Trabalhistas, onde o fucionário que tem o contrato de trabalho rescindido recebe o pagamento de todas as garantias previstas em lei.



A situação ocorreu após duas rodadas de negociação entre os dois sindicatos. Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Metalmecânica e de Reparação de Concórdia, Bruno Marques, a entidade ligada às empresas teria exigido a inclusão nesta cláusula um item que, na visão do laboral, restringiria uma reclamatória judicial futura por parte do tabalhador de possíveis débitos não pagos. "Isso não traz segurança para o trabalhador. Nessa condição, após assinado o documento, se a empresa não pagar algumas obrigações, como o FGTS, o trabalhador não poderá fazer a cobrança via judicial", argumenta. Para o laboral, é necessário que todas as garantias previstas em lei sejam pagas na hora da rescisão.



Por outro lado, o presidente do sindicato que representa das empresas de metalmecânica de de reparação de Concórdia, Álvaro Luiz de Mendonça, rebate as afirmações feitas pela entidade ligada aos trabalhadores. Ele argumenta que a proposta apresentada pelos empresários era de que a entidade laboral fizesse a quitação desses débitos para o sindicato patronal. "Aí eles disseram que iriam conversar com todoso os trabalhadores e por isso a gente levantou da mesa de negociação", afirma.



Sobre o ato de se retirar da mesa, Mendonça afirma que "não tinha mais clima para continuar na negociação naquele momento". Ele também fez um contraponto a a firmação do sindicato dos trabalhadores de que isso estaria retirando direito dos trabalhadores. "É uma inverdade! Quem somos nós para tirar o direito de alguém? Isso é inconstitucional e contra a lei", afirma.



Em função desse impasse, o sindicato laboral não descarta entrar na Justiça ou, em caso mais extremo, deflagrar estado de greve. Por outro lado, a expectativa é que as rodadas reiniciem já nos próximos dias.



Sobre a pauta econômica, conforme já informado pela Rádio Aliança, o sindicato dos trabalhadores pede a reposição da inflação do período mais 5% de aumento real.