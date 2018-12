Comentar ou fazer um pedido sobre isso é um pouco arriscado, mas nunca é demais dar um toque nesse assunto! Me refiro ao ato de soltar fogos de artifício, bastante comum nesse período de fim de ano. Só para contextualizar, durante o feriado de Natal um veículo foi parcialmente destruído pelo fogo por causa de um rojão, que acabou caindo e estourando embaixo do carro, que estava estacionado. Isso tudo em um bairro, na área urbana e próximo de residências.



Para começo de conversa, não há nada na legislação que proíba a prática de soltar fogos de artifício. O que existe é somente o bom senso, que acaba sendo um limitador ineficaz na maioria dos casos. Por isso, é comum a soltura de fogos de artifícios, muitas vezes de forma inadvertida e em locais considerados inapropriados.



Mas sendo franco e sincero, o incêndio ocasionado neste veículo foi um episódio que demorou para acontecer em Concórdia, haja vista que entra ano e sai ano essa prática continua ocorrendo de forma inadequada, no sentido de ser feita em áreas próximas de residências e de circulação de pessoas, o que torna isso muito arriscado.



Parece que muitas pessoas que soltam fogos de artifícios não têm noção do perigo que isso representa, ainda mais quando feito em locais inadequados. Por exemplo, tem um artefato que é impulsionado com uma vareta, conhecido como rojão, que depois de explodir no ar, a vareta volta para o chão muitas vezes em chamas. Se isso cair em uma região de mato seco, poderemos ter um incêndio em vegetação; se for em uma residência, então nem se fala! Sem falar que isso representa risco também se vier a cair sobre veículos, como o ocorrido durante o Natal.



Há também casos em que o artefato, quando solto, ao invés de ir para o ar, pega outra direção e vai ao encontro de pessoas ou de benfeitorias para explodir. Há situações também em que o rojão vai para o ar, não cai, cai e explode no chão. Enfim, são várias situações que ocorrem no trato com o fogo de artifício e que muitas vezes não são levados em conta por quem solta.



Particularmente não tenho nada contra a prática de soltar fogos de artifício, embora eu não o faça. Acho até algo bonito de se ver. Porém, isso tem que ser feito com segurança para quem for soltar, por quem for soltar e longe de outras pessoas ou benfeitorias. É uma recomendação que Corpo de Bombeiros e outros profissionais ou instituições ligados a segurança não cansam de replicar, porém não é seguida por quem tem esse costume.



Para finalizar, fica a dica! Se for comemorar a chegada do ano novo com fogos, faça isso com segurança e bom senso, se você tiver...Agora, se você não tiver a noção do perigo ou ignora isso tudo, nesse caso, seja lá o que Deus quiser....