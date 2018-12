É hoje o último sorteio do Show de Prêmios do Comércio de Concórdia

A campanha Show de Prêmios do Comércio de Concórdia entra na reta final, após as vendas de Natal foco no último sorteio que acontece hoje, às 18h, em frente à sede da entidade. Na ocasião serão sorteados 72 vale-compras, 58 no valor de R$500, 12 de R$1 mil, 1 de R$10 mil e o maior de R$20 mil.

Para concorrer basta comprar acima de R$50 e preencher o cupom. São centenas de empresas com o selo da campanha que é a maior em premiação já promovida pelas empresas da cidade. Segundo um dos diretores de campanha de vendas, Marcos Menegat, a participação das empresas associadas, assim como o envolvimento da equipe interna nas diferentes ações de promoção da campanha fizeram a diferença. “Foram três sorteios e agora esse o maior e especial de Natal a melhor data do varejo brasileiro. Assim como a do ano anterior essa foi criada com muito carinho e planejamento sempre o foco no crescimento dos negócios das empresas associadas, além de ser um presente aos consumidores que apostam no comércio local”.

O presidente, Heldemar Maciel, convida as empresas e os consumidores para que prestigiem o sorteio. “Será um momento importante para a classe lojista e empresarial. Estamos organizando um sorteio diferente pois queremos encerrar o Show de Prêmios do Comércio de Concórdia com chave de ouro mostrando que Concórdia tem um varejo forte, unido e empenhado em fazer mais pelos clientes e a economia do município”.

A entrega dos vales acontece no dia 10 de janeiro no auditório do Centro Cultural. Janeiro também será marcado pela tradicional Liquida Concórdia que acontece de 21 a 26. Após em fevereiro promoção das vendas de material escolar.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)