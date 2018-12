Recurso foi incluso no Orçamento do Estado para 2019, recentemente aprovado pela Assembleia Legislativa.

O município de Concórdia foi beneficiado com R$ 1,2 milhão através de emendas impositivas ao Orçamento do Estado de Santa Catarina para o ano de 2019, recentemente aprovado pela Assembleia Legislativa. Além da Capital do Trabalho, outros municípios da região também foram contemplados com recursos, cuja indicação foi feita pelo deputado estadual, Neodi Saretta, do PT concordiense.



Em entrevista a Rádio Aliança, o deputado estadual, Neodi Saretta, do PT concordiense, destaca que para a Capital do Trabalho foram destinados R$ 500 mil para o setor da saúde e outros R$ 500 mil para infraestrutura, visando a pavimentação de ruas. Além de R$ 200 mil para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.



Além da maior cidade da Amauc, outros municípios também foram contemplados como Ipira, com R$ 321 mil para a saúde; Ipumirim, Arabutã, Lindóia do Sul e Capinzal cada um com R$ 200 mil para a Saúde; Seara, com R$ 323 mil para a educação; Peritiba, Alto Bela Vista, Itá e Piratuba, com R$ 200 mil para a educação; por fim, Faxinal dos Guedes, Presidente Castelo Branco e Passos Maia, cada um com R$ 150 mil.