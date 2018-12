Um morador de Linha Caravágio, interior de Concórdia, recebeu em casa, uma multa no mês de dezembro. O documento aponta uma infração de trânsito, que teria sido cometida em Itaquaquecetuba, SP, em outubro. Porém, o dono do veículo afirma que nunca trafegou com o carro fora de Santa Catarina.

O fato foi registrado na Delegacia. De acordo com o relato feito no Boletim de Ocorrência, os dados que aparecem na multa, fecham com os do veículo que é de uma empresa de Concórdia, porém ele é utilizado apenas na região.

A Polícia Civil tem as informações e vai investigar o caso, que pode se tratar de placa clonada.