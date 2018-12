O agricultor Werno Pilger, de Linha kaiser, interior de Concórdia, levou um susto na última semana, ao receber uma ligação de um Banco. A notícia é de que ele estava com o pagamento da fatura do cartão de crédito em atraso. O valor da dívida já passava de R$ 400,00. Ele foi até a agência verificar e descobriu que seu cartão foi clonado e compras pela internet foram feitas.

Pilger conta que nem utiliza o cartão e só ficou sabendo das compras, através da ligação do Banco. “Nem tenho dinheiro naquela conta e aí, como os estelionatários fizeram compras, o Banco fez contato me cobrando. Eles compraram em agosto, setembro e outubro”, detalha. “Como não uso este cartão, não ia nem perceber, a sorte é que não tinha dinheiro na conta e aí fui avisado”, relata o agricultor.

Ele foi ao Banco, cancelou o cartão e também fez um Boletim de Ocorrência na Delegacia. Agora Werno aguarda os encaminhamentos, mas segundo ele, ainda é possível que ele tenha que pagar a conta. “Sim, meu nome foi até para o Serasa e agora estamos aguardando a verificação do Banco. De repente eu tenha que pagar para limpar o nome, mas não é justo, pois eu não fiz estas compras, nem utilizo internet”, argumenta.

Ainda preocupado, Pilger alerta. “Temos que ficar atentos, os larápios estão aí prontos para agir. Achei que nunca ia acontecer comigo e agora estou com o problema. Se eu tivesse dinheiro na conta, ia descontar normal, talvez eu nem teria visto, o Banco não teria me ligado e eu ficaria com o prejuízo sem saber”, comenta.