Um jovem de 18 anos, morador de Piratuba, morreu na tarde desta terça-feira, dia 25 em Capinzal. Ele conduzia uma moto que se envolveu em um acidente com uma camionete F100, placas do Rio Grande do Sul. A colisão aconteceu por volta das 15h na cidade alta, próximo ao Posto Amigão. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Nossa Senhora das Dores, mas não resistiu aos ferimentos.



A Polícia Militar esteve no local para fazer o levantamento de informações sobre as causas do acidente. O teste do bafômetro foi feito no condutor da camionete e o resultado apontou que ele não havia consumido bebida alcoólica.

O jovem trabalhava em uma loja de móveis e eletrodomésticos em Piratuba.

Informações: Rádio Capinzal