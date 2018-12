As próximas semanas poderão indicar mudanças na equipe do governo Pacheco e Massocco, em Concórdia. A informação foi dada em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança na manhã da segunda-feira, dia 24, pelo prefeito Rogério Pacheco. A confirmação dessas mudanças serão feitas somente nos próximos dias.



Durante entrevista, Pacheco fez questão de dizer que "é evidente que algumas mudanças vão acontecer. Isso é natural! Nós temos uma sequência de ações e temos uma sequência da ções. Tivemos dois anos de governo e vamos iniciar o terceiro ano e essas mudanças acabam acontecendo", diz.



De acordo com o chefe do Executivo Municipal, essas mudanças estão sendo discutidas com o colegiado do governo e alguma novidade neste sentido não está descartada para ocorrer ainda nesta semana.



Sobre essas mudanças, Pacheco não menciona nenhuma saída do PSB como parte desse processo. Já que o partido, que hoje ocupa oito cargos no Governo Municipal, se juntou à oposição para vencer a eleição da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Concórdia.