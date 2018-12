Fato aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia 24, no entroncamento da BR 153 com a SC 390.

Duas pessoas ficaram feridas em acidente entre carro e moto no trevo de acesso ao Distrito de Tamanduá, na BR 153, em Concórdia, local também conhecido como trevo da Embrapa. O acidente ocorreu por volta das 15h30 desta segunda-feira, dia 24.

Envolveram-se um veículo Gol, com placas de Concórdia, e uma motocicleta Honda CB, com placa de Joaçaba.

Segundo informações apuradas no local do acidente, o veículo iria entrar na BR 153 sentido Vila Jacoob Biesus e a moto estava na BR 153 e iria entrar no trecvo quando ocorreu a colisão.

Na motocicleta estavam duas pessoas. O condutor de 24 anos teve ferimentos nas duas pernas. Já o carona de 19 anos apresentou ferimentos na perna direita. Os dois foram atendidos por uma equipe do SAMU que passou no local e prestou os primeiros atendimentos. Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Concórdia também foi acionada para prestar apoio. As duas vítimas foram levadas até o pronto socorro do hospital São Francisco.

O condutor do automóvel não sofreu ferimentos. A polícia Rodoviária Federal esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).