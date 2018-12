Prefeito Pacheco confirma que decisão já foi tomada e processo de instalação inicia no começo do próximo ano.

O prédio que foi construído para ser a Unidade de Pronto Atendimento em Concórdia será um posto de saúde. A decisão foi informada pelo prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, durante entrevista ao Jornal Primeira Hora, especial da segunda-feira, dia 24. Ele destaca que o martelo foi batido nas últimas semanas e o processo de instalação de um posto de saúde na edificação, que está construída no Loteamento Jardim Europa, deve iniciarno começo de 2019.



Conforme Pacheco, a implantação de um outro órgão de saúde no empreendimento que foi projetado para ser uma Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas foi autorizadas pelo Ministério da Saúde. "Nós estivemso em Brasília conversando com deputados federais, senadores e mantendo contato no Fórum Catarinense, que fez um encontro com o ministro da Saúde. Este autorizou a colocação de outro órgão para atendimento da saúde no prédio da UPA", explica Pacheco.



Conforme o chefe do Executivo Municipal, o custo para a manutenção do Posto de Saúde será inferior a 10% do total necessário para manter uma UPA 24 horas. "Ainda sobrará espaço para colocarmos outro órgão de saúde naquele local", destaca Pacheco, que reforça que a decisão de não abrir a UPA foi acertada.



O prédio para abrigar a Unidade de Pronto Atendimento Médico está pronta e sem uso desde o fim do ano de 2015. Tanto esse, como o governo anterior, não abriram a UPA. O atual governo municipal alega questões financeiras, em função do alto custo para manter o serviço. Desde então, iniciou-se um estudo para decidir o destino do empreendimento que custou aproximadamente R$ 2,5 milhões a construção.