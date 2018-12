Fato ocorreu na Romano Anselmo Fontana no começo da tarde desta segunda-feira, dia 24.

Um ferido em colisão frontal no centro de Concórdia

Um homem de 32 anos ficou ferido em uma colisão envolvendo dois veículos na rua Romano Anselmo Fontana, no centro de Concórdia. O acidente ocorreu por volta das 14h40 da tarde desta segunda-feira, dia 24. Foi uma colisão frontal entre um Fiat/Pálio e um Kairon/Ssangyong, ambos com placas de Concórdia.

O motorista do Fiat sofreu ferimentos foi atendido no local e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco, para uma avaliação medica pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

Na caminhonete estavam pelo menos três pessoas que não tiveram ferimentos. O Pálio fazia sentido bairro Jardim e a SUV se dirigia em direção ao centro.



As causas da colisão serão apuradas pela Polícia Militar que realizou os levantamentos. O trânsito ficou interrompido para o atendimento desta ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger).