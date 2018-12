Uma carreta de transportadora de Arabutã foi tomada de assalto na última semana, na Argentina. O fato ocorreu na última quinta-feira, dia 20, em um posto de combustíveis, nas proximidades de Buenos Aires. Os bandidos renderam o motorista e a esposa, que estava junto na viagem.



Conforme informações, os dois brasileiros ficaram em poder dos assaltantes por aproximadamente 30 horas até serem liberados para pedir ajuda. O veículo, que estava carregado com salmão, foi levado pelos ladrões e localizado somente no fim da noite do sábado, dia 22, em outra localidade da Grande Buenos Aires.



De acordo com informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o motorista e a esposa estão retornando para a região com a carreta.



Um Boletim de Ocorrência foi registrado nas últimas horas na Central de Polícia para registrar o ocorrido.

(Com informaçõe do repórter André Krüger)