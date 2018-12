Parte da cidade de Concórdia ainda está com o abastecimento de água comprometido em função de vários problemas, que a Casan vem tentando resolver desde a última semana.



A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com a direção da Agência Local da Casan, já que durante o fim de semana houve várias reclamações de moradores que estariam com as torneiras secas.



Conforme informações, os problemas verificados se resumiram a quebras de rede, quedas de energia elétrica, problemas em motobombas até turbidez da água, em função do excesso de chuva verificado nos últimos dias, o que dificulta o tratamento para a posterior distribuição. Soma-se a isso as redes subdimencionadas, ou seja, de bitola menor que o necessário para manter a vazão.

De acordo com a Casan, o abastecimento está sendo feito em forma de rodízio em alguns locais; do bairro São Cristóvão à Vila Jacob Biezus, o abastecimento foi liberado a partir das 8h e em alguns locais o sistema foi fechado. Do Nazaré ao Santa Rita houve a abertura do registro às 5h e o restabelecimento do sistema deve estar concluído até às 12h.



Nos loteamentos Frei Lency I e II, o abastecimento está sendo feito por caminhão-pipa.



Técnicos da estatal estão percorrendo outros pontos para averiguar o sistema de abastecimento de água.